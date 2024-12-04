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WBSC官網撰文分析12強台灣奪冠 贏韓、美是關鍵

2024/12/4 15:18
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）世界12強棒球賽台灣隊今年奪冠成為大驚奇，世界棒壘球總會（WBSC）在官網撰文提到，這次台灣奪冠的2場關鍵比賽，分別為預賽贏韓國、複賽贏美國，並在官網放上陳晨威開轟照。

WBSC最新報導撰文指出，在短期國際盃賽要奪冠並不容易，除了需要優異表現、避免傷兵等，還需要一點運氣，也要能在關鍵時刻挺身而出，台灣隊融合了所有因素，最終在這屆12強賽事奪冠，其中2場賽事最為關鍵。

WBSC報導提到，預賽在全新的場地台北大巨蛋、湧入滿場觀眾，在大家都預期日本隊會晉級複賽之下，台韓大戰變得最為關鍵。不過當時台灣隊在第2局就砲轟韓國先發投手高永表，陳晨威轟滿貫砲後、陳傑憲再補上2分砲，此戰就成為台灣晉級、韓國未能晉級的分水嶺。

到了複賽之後，WBSC報導指出，首戰台灣隊以0比2不敵委內瑞拉，隔天對上美國、面對不能輸的壓力，第7局江坤宇在僅1分領先時敲出3打點清壘三壘安打，成為這場比賽、甚至整個賽會的轉折點。

台灣隊順利闖進冠軍戰之後，WBSC報導提到，「接下來的故事大家已經知道，最終創下了歷史。」（編輯：張雅淨）1131204

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