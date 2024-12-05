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職棒雜誌12強搶購風潮 已確定3刷總銷量破10萬本

2024/12/5 11:35
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一，由中華職棒出版的職業棒球雜誌引起搶購風潮，今天實體通路一上架就被搶購一空，目前首刷、2刷加起來6萬本，加上3刷總銷量破10萬本。

第513期12月號的職業棒球雜誌，本期封面故事為「世界12強冠軍 台灣尚勇」，收錄台灣隊在12強賽奪冠全紀錄，還有陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪；且這期雜誌為正、反雙封面，附贈「12強冠軍紀念海報」3款隨機附送1款，可在超商、書局等通路購買。

雖然這期職棒雜誌首刷已從不到1萬本增加為3萬本，不過仍造成搶購潮，許多球迷紛紛哀號買不到雜誌。中職今天表示，目前已確定2刷，首刷、2刷加起來共有6萬本，且決定繼續3刷，「總銷量破10萬本，持續增加中。」

中職會長蔡其昌也在社群媒體發文表示，「聯盟職棒雜誌已經進入3、4刷，網路書店都會持續加開，盡量讓大家都能買到，請大家放心。」至於後續追加的數量，目前還在評估中。

職棒雜誌呼籲，「本期雜誌詢問量非常大，我們很希望大家都能順利購買，各平台還會加開預購量，今天實體通路才上架，請勿購買哄抬價格的黃牛雜誌。」（編輯：張雅淨）1131205

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