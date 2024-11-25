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12強賽台灣奪冠不僥倖 陳傑憲等9人開轟炮火猛、張奕跨屆5勝0失分

2024/11/25 13:02（11/25 13:22 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本奪冠，隊長陳傑憲（右）5局上轟出關鍵3分砲後，高舉雙手興奮吶喊。（共同社）
世界12強棒球賽台灣隊24日擊敗日本奪冠，隊長陳傑憲（右）5局上轟出關鍵3分砲後，高舉雙手興奮吶喊。（共同社）
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（中央社網站25日電）世界12強棒球賽台灣從預賽拚到冠軍戰，最終以4比0完封強敵日本，奪下首座冠軍獎盃。本屆賽事投打成績出爐，台灣選手表現亮眼，投手群全面壓制，防禦率2.51，失分數為各隊最低；張奕拿下跨屆第5勝，防禦率是完美的0。隊長陳傑憲攻守表現突出，獲大會最有價值球員（MVP）、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等4獎。

圖輯回顧冠軍戰

12強預賽時，台灣投手群僅失10分，為各隊最低。進入超級循環賽、決賽後，台灣失分數依舊最低，總計僅失13分，冠軍戰甚至完封日本。其他打進複賽的隊伍中，日本失17分，美國失23分，委內瑞拉失21分。

台灣隊長陳傑憲昨天在冠軍戰轟出一發驚天3分砲，成為擊垮日本的關鍵。他這次在12強出賽7場，24打數敲出15支安打，包含2發全壘打，送回6分打點，打擊率高達6成25，上壘率7成，獲得最有價值球員、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等4獎。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

台灣隊出賽9場，共擊出81支安打，當中的10支全壘打來自9名不同打者。除了陳傑憲2轟，還有在預賽首戰交手韓國時，陳晨威轟出的滿貫全壘打，以及預賽迎戰日本時，戴培峰突破封鎖敲出的陽春砲；旅美捕手林家正也在台日冠軍戰敲出突破僵局陽春砲，帶起球隊奪冠氣勢。

投手張奕在預賽時已拿下2場勝投，昨天在冠軍戰對日本中繼登板，用38球投3局，被敲出2支安打無失分，飆出3次三振，並在第6、7局演出三上三下，再度奪下勝投。他在歷屆12強賽共出賽7場1分未失，累積5勝高居勝投王。（編輯：邵曉潔）1131125

世界12強棒球賽冠軍戰上演「台日大戰」最終曲，台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊第3度交手，5局下，台灣隊投手張奕登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰上演「台日大戰」最終曲，台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊第3度交手，5局下，台灣隊投手張奕登板中繼。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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