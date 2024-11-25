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黃金世代組12強賽教練團 高志綱：年輕人做到了

2024/11/25 11:57
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（中央社記者楊啟芳東京25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，教練彭政閔、高志綱都感動淚崩，由上個黃金世代組成的教練團再帶出新一批黃金世代，高志綱直言：「他們做到了我們做不到的事情」。

這次教練團都是以前國家隊常客，包括王建民、林岳平、彭政閔、高國輝、高志綱與張建銘等，球員時期為台灣征戰過無數國際賽事。這次12強台灣隊由總教練曾豪駒領軍，組建合作無間教練團，帶新世代台灣隊一路走向世界舞台。

曾豪駒表示，這次投手調度節奏非常明快，感謝林岳平、王建民，「成績有目共睹。」12強先發投手局數短、啟用大量牛棚是從美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽中獲得啟發，也曾與投手教練溝通，看看台灣隊型態是否適合這種方式，的確呈現出來不錯。

打線方面，台灣隊不迷信重砲及星度；曾豪駒說，每個選手各有能力，「要讓他們相信自己有能力，就會得到回報。」此外，彭政閔、高國輝不斷給選手信心，並在打擊上給明確方向，「我們就是讓他們更相信自己」，無後顧之憂在場上展現。

球員時期在國際賽總能聽到「又是高志綱」，高志綱也大力稱讚這批年輕人很棒，解讀比賽能力與技術都很好，在場上能迅速調整，也很願意嘗試新東西，這跟以往是不一樣的心態。

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他說，現在中華職棒大聯盟各球團願投入資源栽培，提升整體環境也是關鍵。如果球團不投入，能提升的事有限，現在環境跟10年前很不同，這是台灣棒球圈不論選手、教練一直努力的事。除旅外投手林昱珉、捕手林家正，由中職球員組成的投打戰力也證明是世界頂尖。

高志綱表示，這次雖一開始不被看好，「但選手想要證明我們沒那麼差」，企圖心是場上很大勝負關鍵。相信透過這次比賽，國際上會有更多人注意台灣棒球，希望未來仍保有競爭力，讓大家知道台灣棒球不是只這一次，而是真的有實力。（編輯：李明宗）1131125

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