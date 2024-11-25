潘傑楷12強撲壘受傷8旬阿嬤好心疼 關山鎮公所貼紅榜祝賀[影]

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）世界12強棒球賽台灣隊拿冠軍，內野手潘傑楷老家在台東關山，今天一早鎮公所前往貼紅榜，大讚是關山之光；潘撲壘造成小指脫臼，讓86歲阿嬤好擔心，還好有電話報平安才放心。

今天上午關山鎮長彭成豐、民意代表等前往潘傑楷家中貼紅榜祝賀，潘傑楷的爸爸表示，昨晚親戚到家中看比賽，大家心情很興奮，屋頂都快要掀翻。

潘爸爸說，潘傑楷小學時期就表現出對棒球的熱愛，為了支持他的興趣，當時家中經濟狀況不是很好，但還是想辦法借錢支持孩子往他的興趣走。

彭成豐接受媒體聯訪表示，行政機關將更重視選手培育，儘量讓他們能專心在打球，而沒有太大的後顧之憂。

潘傑楷家中86歲的阿嬤也是整夜守在電視機前，跟大家一起看轉播，看到孫子撲壘造成左小拇指脫臼提前退場，非常不捨又擔心，賽後潘傑楷妻子打電話回來報平安，才鬆了一口氣。

除了潘傑楷，來自台東選手還包括投手林昱珉、外野手邱智呈，對此，前立委賴坤成接受中央社記者訪問表示，台東應該籌辦國際棒球賽事，因為目前韓、日棒球隊冬天都有來台東移地訓練，除了可以相互交流，也帶動在地的經濟與運動產業。

賴坤成說，30年前台東有超過百隊的少棒、20多隊青少棒，然而隨著少子化、都市化，學生人數銳減，球隊已少了2/3，基層棒球如何再發展是嚴肅的課題。

賴坤成提到，台東不只有優秀球員，每年也舉辦許多賽事，除了官方的聯賽，還有「東海岸盃」、「耕元盃」、「傳福盃」等，而由原住民退役棒球選手自發籌錢舉辦的「關懷盃」，更是極具傳承意義的比賽，今年邁入第31屆，月底將開打，許多老球員如陳義信、劉義傳、張泰山、林智勝等已相約敘舊一番。（編輯：郭諭儒）1131125