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林昱珉12強始終好投媽媽打100分 老家早餐店顧客讚台東之光

2024/11/25 10:55（11/25 11:25 更新）
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世界12強棒球賽24日冠軍戰台灣隊王牌投手林昱珉掛帥先發。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽24日冠軍戰台灣隊王牌投手林昱珉掛帥先發。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）世界12強棒球賽台灣隊完封日本，拿下首次冠軍，來自台東的先發投手林昱珉表現傑出；媽媽在台東市經營早餐店，今天上午顧客紛紛道賀，媽媽也欣喜給兒子100分肯定。

位在台東市建農里的早餐店平時生意很好，當地里民都是老顧客，今天許多鄰居還聚在一起討論林昱珉昨晚表現，豎起大姆指直呼太讚了，真是台東之光。

林昱珉媽媽說，昨晚冠軍戰好緊張，對兒子表現給滿分，兒子從小就對棒球很有興趣，也夢想挑戰大聯盟，一路從新生國小、新生國中，榖保家商青棒隊，到美國小聯盟，一步一步完成。

林媽媽說：「為幫助昱珉圓棒球夢，特別請來美語家教指導美語，所以昱珉美語說得很好。」

效力於美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟系統的林昱珉綽號「玉米」，雙手有滿滿刺青，讓日本球迷熱議「台灣投手手臂上煞氣的日式刺青，像是黑幫分子，感覺隨時要掏出青龍刀」；媽媽說，林昱珉從小活潑好動，把體力投入到棒球訓練，揮灑年輕自我。

與林昱珉爸爸交好的前立委賴坤成表示，左投左打的林昱珉從U12、U15、U18就是相當受矚目的國家代表隊主力，獨特的投球姿勢、配球與大條神經，以及臨危不亂的大將之風，在青棒時代即受到許多美日職棒球探注意，高中畢業後在經紀公司牽線下，以破紀錄60萬美元與亞利桑那響尾蛇隊簽為自由球員。

林昱珉在響尾蛇隊新人聯盟、農場磨練了2年多，已升至3A，此次12強台灣國家代表隊出賽，不到21歲即為陣營中最年輕且為王牌先發投手，實屬罕見；預賽首戰對韓國及對日本奪冠賽都擔任先發，總共投了8局僅失2分，表現非常傑出穩健。（編輯：陳仁華）1131125

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