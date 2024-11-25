喊話辜仲諒獎金加碼到一億元 郭國文致歉稱軟性建議

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（中央社記者王揚宇台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊24日以4比0完封日本奪冠，民進黨立委郭國文希望棒協理事長辜仲諒將獎金加碼到新台幣一億元，引發議論。郭國文今天受訪致歉，並稱只是軟性建議，沒有情緒勒索。

台灣隊24日在世界12強棒球賽摘下歷史性冠軍，中華民國棒球協會理事長兼世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒履行3000萬元冠軍獎金的承諾，總計共發出7000萬元給予教練團、球員及後勤。

郭國文24日在臉書撰文指出，「世界第一，獎金一億，請辜董加碼再加碼」，這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬元獎金不夠，應該再加碼3000萬元，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊一億元。

此篇文章引發網友熱議，甚至批評，因此郭國文今天凌晨在臉書撰文回應表示，「請辜董捐款加碼是一種期待」，他也會以身作則，上個週末台南後火車站轉播活動費用全數由他吸收，恭喜台灣隊。

郭國文今天在立法院接受媒體聯訪指出，大家看到台灣隊奪冠，全體台灣人非常開心也感到驕傲，而他昨天因為情緒亢奮，才提出這樣的看法，因此受到許多網友的指教。

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郭國文說，他對於辜仲諒在職棒的付出以及黑豹旗的努力與經營，只有敬佩之意，昨天只是一個軟性建議，完全沒有情緒勒索。

郭國文表示，網友的說法也有其道理所在，與其期待他人不如要求自己付出，因此在23日、24日的現場直播，不論是大螢幕、舞台、公播權費用，由他個人承擔，他現在的身分也是社區棒球協會的榮譽會長，如果昨天的發言掃了球迷的興，他要表示抱歉，「我的目的是希望讓台灣棒球越來越好」。（編輯：蘇志宗）1131125