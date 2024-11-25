台灣12強奪冠 林佳龍PO神預言照：友誼超越勝負

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）台灣12強賽奪冠，才結束訪歐行程的外交部長林佳龍在返程班機上關心賽事，並於社群媒體貼出與美國、日本駐台代表的合照，打趣表示「神預言」賽事前3名，感謝台灣隊精彩表現，與日、美超越勝負的友誼。

世界12強棒球賽昨天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。

林佳龍於臉書發文並附上他與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會副代表高羽揚一同觀賞12強預賽台日大戰的合照，林佳龍笑稱「這張照片不只神預言前3名」、「還預言冠軍站中間」。

林佳龍表示，謝謝台灣隊的精彩表現，也感謝日本、美國超越勝負的友誼，彼此不分你我，也在不同崗位上為台灣繼續加油。

林佳龍說明，雖然台灣隊賽前不被看好，但展現無比的拚勁與韌性，堅持到最後，台灣隊的精神感動所有的球迷，也團結全台灣，萬眾一心為台灣加油。

此外，AIT與日本台灣交流協會於官方臉書分別貼文致賀台灣奪冠，林佳龍留言回應，「未來棒球路上，台美日一起切磋、繼續努力」、「謝謝日本承讓，台日友好，棒球路上攜手同行」。

外交部小編也留言致謝，感謝美國好朋友的神預言，這次台美日一起包辦前3名，未來繼續攜手帶給大家更多感動，也在日本台灣交流協會臉書留言表示，「謝謝日本好朋友，未來我們也一起加油！台日友誼最高」。（編輯：張若瑤）1131124