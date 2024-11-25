12強台灣奪冠 陳其邁：應建議總統已達停班停課標準

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，高雄市長陳其邁今天說：「應建議總統，今天已達到停班停課標準」；此外，球員李凱威、張政禹設籍高雄，每人將頒發70萬元獎金。

國民黨市議員李雅芬今天在市議會總質詢，邀請陳其邁與議長康裕成及全體官員，齊聲喊「讚」為台灣隊喝采；李雅芬也問陳其邁，是否頒發獎金，也建議市府所轄運動場館推出半價優惠，鼓勵全民動起來。

陳其邁說，真的是舉國歡騰非常開心，「站在市府立場應該建議總統，今天已經達到停班停課標準」，語畢現場也出現不少笑聲。

陳其邁表示，培養優秀運動員是政府責任，包括李凱威是忠孝國小畢業的、張政禹過去讀過中正國小、大仁國中，兩名選手設籍高雄，市府會頒發70萬元獎金。

高市府運動發展局今天也透過新聞稿表示，2028年洛杉磯奧運棒球列為正式競賽，世界12強賽符合國光獎章一等二級獎勵資格，台灣隊只要獲得前3名都有獎金，冠軍每人可獲獎金700萬元；高市將加發國光獎章10%獎金，目前得知李凱威、張政禹皆設籍高市，可另外獲得70萬元獎金。

運發局指出，此次世界棒球12強賽台灣隊28人名單，代表高雄的台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清入選國手，此外，陳晨威、陳傑憲、黃子鵬、李凱威、張政禹等皆是出生或於高市就學的選手，這也可看見高市棒球基層實力堅強，助攻台灣隊好表現。

台灣隊奪下首座世界12強棒球賽冠軍，不少旅宿飯店都推出限時優惠同賀，吃到飽餐廳「漢來海港」今天全台7家分店祭出買1送1優惠，午餐前20組排隊可獲優惠；高雄圓山飯店酒館、咖啡廳及中餐廳推出88折優惠，以及住宿送早餐；承億酒店則有平日限定，4人住宿4800元方案。（編輯：陳仁華）1131125