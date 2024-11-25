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台灣12強勝日本 趨勢科技放「世界冠軍慶祝假」員工以為是詐騙

2024/11/25 08:41（11/25 09:03 更新）
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（中央社記者吳家豪台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0擊敗日本奪冠，資安大廠趨勢科技（Trend Micro）賽後宣布，為慶祝這個歷史時刻，今天台灣員工全體放「世界冠軍慶祝假」一天。

趨勢科技員工向中央社記者表示，昨晚約11時左右收到人資部門寄來的信件，第一時間以為是網路釣魚詐騙或公司的資安測試，後來在公司群組查證後發現是真的，相當開心，從來沒有放過這種假。

趨勢科技在臉書官方帳號發文表示，中華隊在世界棒球12強賽拿下世界冠軍，以4比0完封日本隊，「這場勝利不僅是一場體育比賽的完美詮釋，更是一份來自中華隊的驕傲，讓台灣人再次凝聚、心手相連。」

趨勢科技指出，這是國家棒球史上的又一大里程碑，更是舉國歡騰、萬眾感動的歷史性時刻；為慶祝這台灣歷史上的一刻，趨勢科技執行長決定台灣趨勢人11月25日全體放假。（編輯：張均懋）1131125

#中華隊
#台灣
#棒球
#趨勢科技
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