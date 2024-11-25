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辜仲諒澄清打擊三流是WBSC說法 不怕被看不起努力拚

2024/11/25 00:58
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界12強棒球賽台灣擊敗日本奪冠寫下歷史，對於之前曾評論台灣「打擊三流」的說法，棒協理事長辜仲諒表示：「是WBSC跟我說的」，但不要怕被看不起，努力拚給人家看。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒在世界12強棒球賽開打前曾說重話，認為台灣的職棒沒有世界第2實力，點名打擊要加油，並曾說出台灣守備一流、打擊三流的評論。

台灣在12強賽冠軍戰擊敗日本稱霸，賽後辜仲諒受訪表示，台灣在U15世界盃賽打進前3名，U18世界盃更是奪下冠軍，但U23世界盃只拿下第8名，當時只是想要傳達，大家都在努力。

辜仲諒也提到，「打擊三流不是我講的，是WBSC（世界棒壘球總會）的人跟我說的」，但也認為知道哪裡強、哪裡不足才能努力求進步。

辜仲諒說：「人家說我們三流，我們就拚給他看，不要鴕鳥心態、報喜不報憂，我們承認打擊不好就努力，不要怕人家看不起，我們拚給他們看。」

辜仲諒此次12強賽預賽就發出新台幣4000萬元勝場獎金，奪冠再加碼3000萬元獎金，並宴請全隊吃日本燒肉。（編輯：龍柏安）1131125

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