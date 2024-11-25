12強賽前陳傑憲遇低潮曾被質疑 感激曾總、隊友信任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳東京25日電）世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲成為奪冠功臣，不但棒子火燙，更是稱職的隊長，其實開打前他遭遇低潮也曾被質疑，「很感謝曾總選擇相信我，也謝謝隊友相信我。」

台灣隊長陳傑憲昨天在12強冠軍戰轟出一發驚天3分砲，成為擊垮強敵日本的關鍵。他在這次12強出賽7場，24打數敲出15支安打，包含2發全壘打，送回6分打點，打擊率是恐怖的6成25，獲得最有價值球員、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等4獎。

陳傑憲是總教練曾豪駒欽點的「台灣隊長」，曾豪駒表示，陳傑憲在攻擊、領導球隊方面，都扮演了非常關鍵的角色，「需要安打、或是得分時，他總是能達成我們的任務，領導球員們他也做得很好，我覺得他得到MVP實至名歸。」

其實在12強賽開打前，陳傑憲在中華職棒季後賽、總冠軍賽遇到低潮，陳傑憲說：「在開打前，有球迷說我的狀況從在統一時就爛到現在，其實第1場對韓國時曾總排我先發，打起來滿緊張的。」不過他對韓國開轟後，「發現我可以、我做得到。」

陳傑憲直言：「很謝謝曾總，在大家不看好的時候選擇相信我，才能夠打出這樣的成績，才能拿到這次賽會的MVP。」

帶領球隊走完奪冠最後一哩路，陳傑憲也對隊友們溫情喊話，「其實一開始當隊長的時候，我覺得自己沒有辦法做到，但真的很謝謝你們，選擇相信我、選擇相信彼此，你們真的很棒。」

陳傑憲也希望隊友們記住這次冠軍，「我們在未來國際舞台會更有信心，請各位隊友帶著這份榮耀迎向未來、迎向國際舞台，我愛你們。」（編輯：龍柏安）1131125