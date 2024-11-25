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12強賽奮力撲壘造成小指脫臼 潘傑楷：這不算什麼

2024/11/25 00:55
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（中央社記者楊啟芳東京25日電）世界12強棒球賽台灣站上世界巔峰，潘傑楷首次披台灣隊戰袍就奪冠，他直呼真的很開心、很有意義，雖然冠軍戰因奮力頭部撲壘導致左手小指脫臼，但他說：「這都不算什麼啦！」

世界12強冠軍戰上演「台日大戰」，7局上台灣隊陳晨威、林立敲安打後，發動雙盜壘攻占二、三壘，2出局後潘傑楷擊出游擊滾地球後奮力撲壘，雖然一開始判定為安全上壘，不過經電視輔助重播判決後改為出局。

這一撲導致潘傑楷左手小指脫臼，原本台灣隊回報，經隨隊醫師協助固定後要送醫，不過防護團隊觀察討論後，潘傑楷選擇先留在休息室觀察。

賽後潘傑楷坦言，一開始其實不想退場，「我也想要留在場上幫助球隊，但下來後就告訴自己，要相信隊友一定可以把勝利守下來。」

首次入選台灣隊就奪下冠軍，潘傑楷直呼：「沒有人想過、很開心，真的很有意義，可能一輩子就只發生這一次而已，第一次進台灣隊就拿冠軍。」至於手傷狀況，他則說：「還好啦，這都不算什麼啦！脫臼把骨頭喬回來而已，沒事。」

潘傑楷傷退後，由朱育賢接替守一壘，此戰日本隊9下最後一名打者栗原陵矢擊出平飛球，朱育賢接殺後馬上踩一壘、演出再見雙殺守備。第一時間潘傑楷也衝出來擁抱朱育賢，潘傑楷說：「其實他在這次比賽扮演很多輔導我們心靈的角色，很謝謝他一直在鼓勵我們這些學弟。」（編輯：龍柏安）1131125

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