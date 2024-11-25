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林凱威12強冠軍戰成功關門 直呼慶幸球打給朱哥

2024/11/25 00:34（11/25 00:38 更新）
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世界12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋由台灣隊與日本隊交手，9局下，台灣隊林凱威（後）登板順利關門，與捕手戴培峰（前背對者）開心相擁，吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋由台灣隊與日本隊交手，9局下，台灣隊林凱威（後）登板順利關門，與捕手戴培峰（前背對者）開心相擁，吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界12強棒球賽冠軍戰台灣隊林凱威9局下登板關門，直呼「慶幸球打到朱哥（朱育賢）那邊」，再見雙殺振奮替球隊守住勝利，賽後他哽咽感謝老婆和天上的阿公。

12強賽台灣昨晚與日本爭冠，台灣隊5局上靠著林家正陽春砲、陳傑憲3分砲取得4分領先，9局下林凱威接替登板投球，雖被首名打者辰己涼介敲出安打，但接著讓打者敲出滾地球出局，再讓栗原陵矢敲出一壘方向平飛球直進台灣隊一壘手朱育賢手套，朱育賢接球踩一壘壘包、形成再見雙殺，替球隊守住勝利。

林凱威表示，雖然9局接手有被打出安打，但還好傷害不大，深呼吸調整節奏，一步一步慢慢來，「很慶幸可以打到朱哥那邊，可以守下來。」對於自己表現自評還好，就是希望替球隊拿下勝利、拿下冠軍，不論過程、贏就對了。

林凱威在12強賽會期間較少接受訪問，他表示，主要是想要專注在棒球上，不想去管其他的聲音，做好該做的事情。

奪下12強賽冠軍的意義，林凱威則提到，團隊每個人都很辛苦，從集訓開始就可以感受到，有些人是打完中職季後賽才加入集訓，難免會遇到低潮、疲勞期，但正式比賽開始後大家的心團結在一起，互相照顧，「大家都很挺隊友，大家都很棒。」

林凱威連打兩屆12強賽，上屆拚到複賽、拿下第5名，此次順利奪冠，他也難掩感動情緒表示，感謝老婆一路以來的支持，也要謝謝天上的阿公。（編輯：龍柏安）1131125

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#林凱威
#世界12強棒球賽
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