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12強賽奪冠郭俊麟淚謝學弟 交棒下個世代

2024/11/25 00:19
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（中央社記者楊啟芳東京25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0擊敗日本奪冠，郭俊麟賽後淚崩，表示這對他是好的結束，雖然若需要他還是會挺身而出，「但我已經無法主宰場面，以後是他們的世代。」

32歲的郭俊麟是這次12強台灣隊陣中第3年長，這次賽事出賽2場、投6局，防禦率7.50。賽後他激動淚崩，他表示，從大家不看好的情況下，「我們預賽能拿4勝1敗，超乎我們想像，比想像中強大太多，謝謝學弟，我才能來到這邊。」

被問到這次是否為最後一次披台灣隊球衣，郭俊麟表示，這次是個好的結尾，當然還會想打國家隊，需要的話還是會挺身而出，「但是時候換學弟他們，我已經無法完全主宰場面，現在球員很厲害，以後靠他們，我們就好好休息、放假，不用扛這些壓力。」

郭俊麟提到，現在的年輕球員都扛得住壓力，「我們老將是靠著他們才能來東京，他們真的很棒，我們才有機會拿到世界冠軍，以後一定會創造更多世界冠軍，替台灣拿到更多金牌。」

這次12強賽台灣大街小巷都在關注，郭俊麟回憶，這種盛況已是他小時候的事，像王建民效力洋基隊時期，「很謝謝台灣球迷願意關注這些學弟，他們真的表現很棒。」（編輯：龍柏安）1131125

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