12強台灣首奪冠 韓媒：台灣棒球已脫胎換骨

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）世界12強棒球賽台灣隊今天以4比0完封日本，拿下首次冠軍，也讓日本隊國際賽27連勝中斷。韓媒多指出台灣隊臨時更換先發的「妙計」奏效，也承認台灣棒球已經脫胎換骨。

世界12強棒球賽今天在東京巨蛋舉行冠軍戰，首次爭冠的台灣隊迎戰上屆冠軍日本隊，在先前比賽中皆輸給日本的台灣隊「爆冷」奪冠，不僅阻止日本二連霸，也讓日本自2019年12強賽以來的國際賽奪冠紀錄止步於27連勝。

比賽結束後韓媒以「大爆冷」、「這種花招竟然有用」、「日本巨蛋的奇蹟？」等標題報導這場賽事，對讓韓國隊止步預賽的台灣隊攻下王者日本表達驚訝，部分報導則將台灣隊臨時更換先發的策略評為「無禮行為」。

台灣隊在23日提前確定與日本晉級冠軍戰後，臨時將23日晚場對日本比賽的先發投手從王牌林昱珉改為同為左投的陳柏清，雖然日本隊總教練井端弘和表示理解，仍遭日媒批評缺乏運動家精神。

這項作法最終獲得世界棒壘球總會（WBSC）同意，但台灣必須為此負擔罰金。

韓國體育娛樂媒體STARNEWS報導指出，台灣隊在即使會引起爭議且須付出罰款的前提下，仍堅持「耍花招」的理由非常明顯，被保留到總決賽的林昱珉用69球投4局，僅被擊出1支安打，投2次保送、3次三振，沒有失分。

日本先發投手戶鄉翔征雖然也保持4局無失分，但在5局上被林家正轟出陽春砲，台灣隊開啟攻勢，陳晨威接著敲安打、林立選到保送，陳傑憲再一棒轟出3分砲，為本屆賽會第2轟，取得4比0領先。第5局起接續登板的3任投手也成功完封日本打線，以4比0拿下勝利。

體育韓國報導也說，台灣雖然做出臨時更換先發投手的無禮行為，但林昱珉確實證明了自己的實力，成為決賽勝利的英雄。

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但也有韓媒稱讚，台灣棒球實力與過去相比「明顯升級」。世界日報旗下發行的體育日報「體育世界」指出，台灣棒球實力過去一度被認為遜於韓國，但現在狀況已經不同，在投打表現都相當穩定，甚至在每個決定性的時刻都有爆炸性的長打發揮關鍵作用，呼籲韓國應該更注意這個已經脫胎換骨的對手。

同時，報導指出，台灣這次勝利得來不易，過程中屢次遇上日本都吃下敗仗，靠著比較對戰優質率（TQB）才得以闖進決賽，在外界質疑下證明更換先發的策略是「神來一筆」。（編輯：陳正健）1131124