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陳傑憲率台灣隊奪12強冠軍 包辦4個人獎項成大贏家

2024/11/24 23:14（11/24 23:28 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊24日完封日本隊奪冠，拿下史上首次世界第一榮耀，台灣隊長陳傑憲（前）獲頒本屆12強賽最有價值球員（MVP），他開心持獎牌繞場感謝球迷。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日完封日本隊奪冠，拿下史上首次世界第一榮耀，台灣隊長陳傑憲（前）獲頒本屆12強賽最有價值球員（MVP），他開心持獎牌繞場感謝球迷。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者黎建忠台北24日電）世界12強棒球賽台灣隊今晚以4比0擊敗日本隊摘金，轟出關鍵3分砲的「台灣隊長」陳傑憲，除獲選為最有價值球員，另還包辦打擊王、最佳防守球員、最佳外野手等獎，成為大贏家。

陳傑憲今天在世界12強棒球賽冠軍戰擔任台灣隊第3棒，鎮守中外野，壓軸冠軍賽他單場5打數敲3安打，包括5局上奠定勝基的三分彈，一棒擊垮日本隊士氣。

賽後陳傑憲獲選為本屆世界12強棒球賽最有價值球員（MVP），另外更以6成32的打擊率稱霸，榮膺打擊王，而他在守備方面也不馬虎，入選最佳外野手與最佳防守球員等獎項。

陳傑憲從預賽到冠軍戰一路表現都相當穩定且出色，昨天在複賽最後一戰對日本因傷休息1天，今天復出後火力全開，也幫助台灣隊擊敗日本、成功抱回冠軍獎盃。（編輯：龍柏安）1131124

世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲（圖）在24日台日大戰敲出3分全壘打，助隊以4比0擊敗日本、奪下世界第一榮耀，他賽後拿著中華民國國旗衝入場中與隊友慶祝勝利，一度情緒激動到蹲坐在場地上無法起身。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲（圖）在24日台日大戰敲出3分全壘打，助隊以4比0擊敗日本、奪下世界第一榮耀，他賽後拿著中華民國國旗衝入場中與隊友慶祝勝利，一度情緒激動到蹲坐在場地上無法起身。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，台灣隊長陳傑憲（圖）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，台灣隊長陳傑憲（圖）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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