12強冠軍戰林家正、陳傑憲開轟 中場台灣4比0日本

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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽冠軍戰今天登場，台日雙方在前4局都沒有分數進帳，不過台灣在5局上靠著林家正敲陽春砲開啟攻勢，台灣隊長陳傑憲更是一棒轟出3分砲，5局中場台灣4比0領先。

台灣隊今天推出王牌左投林昱珉先發登板，前2局演出6上6下，其中三振掉小園海斗、牧秀悟；3局下雖然被源田壯亮擊出內野安打、投出1次保送，面臨一、二壘有人危機，不過先飆出三振再讓小園海斗擊出中外野飛球出局，化解危機。

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台灣隊前4局都沒有攻下分數，不過5局上林家正從戶鄉翔征手中轟出右外野陽春全壘打，東京巨蛋更是有球迷大喊，「林家正對不起，我無知，我是酸民。」接著陳晨威敲安打、林立選到保送，陳傑憲再一棒轟出3分砲，為本屆賽會第2轟。

台灣隊先發投手林昱珉在5局下退場，由張奕接替登板，總計林昱珉用69球投4局，僅被擊出1支安打，投2次保送、3次三振，沒有失分。（編輯：張雅淨）1131124