棒球12強冠軍戰台灣推先發投手林昱珉 對決日本戶鄉翔征
2024/11/23 23:31（11/23 23:47 更新）
（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽明天將再度上演「台日大戰」，台灣將王牌投手林昱珉保留到明天冠軍戰，對上日本右投戶鄉翔征，台灣隊總教練曾豪駒表示，會盡全力打出好比賽，也希望可以奪勝。
台灣隊睽違32年再闖成棒世界級決賽，明晚在東京巨蛋就要跟日本爭最終榮耀，加上預賽、複賽，明天冠軍賽為台日本屆第3次交手。
雖然台灣隊本來預計今天就要推林昱珉先發，不過由於提早確定晉級冠軍戰，今天臨時改為陳柏清先發，代價為罰款2000元美金（約新台幣6萬5000元）。
林昱珉則是扛下冠軍戰先發投手重責，他在預賽時先發抗韓國，主投4.2局僅被敲2支安打，投3次三振，失掉2分，中間休息10天。台灣隊總教練曾豪駒今天賽後也說，「想要把最好投手留在明天，跟日本武士隊展現出精彩比賽」。
日本隊則是推出戶鄉翔征擔任先發投手，他是日職讀賣巨人王牌投手，今年3月也有隨著日本隊到訪台北大巨蛋打巨人交流賽。戶鄉翔征在預賽時先發登板對多明尼加，當時先發投4局被敲5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失掉2分。
對於明天冠軍戰，曾豪駒表示：「在還沒比賽前就知道日本武士隊實力很好，希望可以獲得勝利，我們會盡全力打出一場好的比賽，我覺得比賽就是誰把細節掌握好，誰獲勝機會就高。」（編輯：陳彥鈞）1131123
延伸閱讀棒球12強複賽林安可開轟台灣一路緊咬 惜6比9敗給日本棒球12強台灣臨時換先發投手引不滿 日媒記者會追問曾豪駒曾豪駒透露與日本隊溝通過程 井端弘和：我不在意棒球12強台灣隊慶上壘三角形手勢 張政禹：源自德撲「全押」盼盡全力贏棒球12強賽台日戰首部曲 陳傑憲腳腫脹休兵準備冠軍戰
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
棒球12強台灣臨時換先發投手引不滿 日媒記者會追問曾豪駒