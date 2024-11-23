人生首度進國家隊就闖決賽 張政禹解析慶祝手勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽台灣隊確定晉級冠軍戰，人生首度入選國家隊的表示，希望能為台灣打下更好成績，他也解析這次台灣隊慶祝手勢是德州撲克的「全押」，盼在場上毫無保留。

這次12強是張政禹從小到大首次披上國家隊戰袍，就一路打進冠軍戰，對此他表示，「很開心教練團選我進來，也很高興自己對台灣有點小小貢獻。」目前剩下2場比賽，都要對上日本隊，張政禹直言要一步步往前走，「我們一直在創造新的歷史，最重要是明天比賽看能不能為台灣打下更好成績。」

其實張政禹在今年中職例行賽季時，曾經因為被爆料去年出入德州撲克爭議場所而被禁賽、罰款，在網路上也不斷被攻擊。不過張政禹誠心反省再出發，這次台灣隊球員上壘後的手勢就是來自於德州撲克，張政禹說：「三角形手勢是德州撲克的全押（all in），我自己解讀是毫無保留，用盡全力贏下比賽。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天在美國擊敗委內瑞拉「助攻」下，台灣、日本確定提前晉級明天的冠軍戰，在午場賽事時，台灣隊球員都在飯店看比賽等待結果。張政禹在今天賽前笑說：「前8局是我自己看，到了第9局美國打全壘打之後，大家就一起出來準備慶祝。」

張政禹還透露當下陳傑憲提前「暴雷」，因為陳傑憲看的轉播快其他人約1顆球的時間，張政禹笑說：「他就跑過來說贏了，我們就跟著他一起歡呼，看到之後再歡呼一次。」（編輯：陳政偉）1131123