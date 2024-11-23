棒球12強複賽美國險勝 台灣睽違32年闖成棒世界級冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽今天進入最後一天複賽，由於中午美國隊以6比5擊退委內瑞拉隊，讓台日大戰尚未開打，台灣隊就確定與日本隊攜手晉級冠軍戰，這是台灣睽違32年再闖成棒世界級決賽。

台灣隊在21日以0比2不敵委內瑞拉隊，昨天是以8比2力克美國隊。截至昨晚為止，日本隊以2勝0敗暫居第1名，台灣隊及委內瑞拉隊都是1勝1敗，美國隊為0勝2敗。今天進入複賽最後一天賽事，戰績前2名隊伍就會晉級明天冠軍戰，第3、4名則是打季軍戰。

今天午場賽事美國隊以6比5擊退委內瑞拉隊，因此形成美國隊、委內瑞拉隊都是1勝2敗，即使台灣隊在晚場不敵日本隊，戰績也是1勝2敗，比較對戰優質率（TQB）後，由台灣隊勝出，因此在晚場台日大戰開打前，就確定由台、日攜手晉級冠軍戰。

這是台灣隊自1992年巴塞隆納奧運會奪下銀牌以來，睽違32年再度闖入成棒（非分齡）世界級賽事的決賽。2015年第1屆世界12強賽事台灣隊為第9名，上屆2019年12強雖然闖進複賽，不過最後以第5名作收；世界棒球經典賽5屆賽事台灣隊都沒有進入過前4強。

至於2011年停辦的世界盃棒球賽，台灣隊曾在1984年拿下亞軍、僅次於古巴隊，這次是台灣隊唯一1次在世界盃進入決賽。2010年停辦的洲際盃棒球賽台灣隊最佳成績為季軍，沒有闖入過決賽。（編輯：戴光育）1131123