12強複賽美國吞敗 總教練大讚台灣打擊防守投球優秀

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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）世界棒球12強賽美國2比8輸給台灣，總教練索西亞談到輸球的心情，坦言「這一頁非常沉重，但你還是必須想辦法翻過去」。

曾經執教洛杉磯天使隊、帶過大谷翔平的美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）22日出席賽後記者會，談到台灣隊在打擊、防守與投球表現優秀，特別是7局打下大局「你必須稱讚他們的表現」。

索西亞表示，這場比賽的挫敗對陣中的年輕球員來說，是一次很好的學習機會，接下來的比賽要更專注，從第一球開始就要拿出想贏的態度，「有時比賽很難打，但你必須要學會翻過這一頁，儘管這一頁很沉重，但你還是要翻過去」。

美國隊在複賽連輸日本、台灣，索西亞表示，美國隊沒有表現好，但這都已經過去，「我們必須專注明天的比賽，從第一顆球開始就要贏」。

索西亞說，必須稱讚台灣隊的投手與守備，投手在壘上有人的時候，能夠控制場面，使得美國隊無法敲出關鍵的安打；台灣打者在7局打出大局，「他們把球打進場內，敲出關鍵的安打，他們真的表現很好」。

索西亞觀察，儘管美國投手已經投得很好，但台灣打者能夠掌握整個好球帶，穩住棒頭，打出強而有力的安打，跑壘非常有侵略性。（編輯：高照芬）1131123

世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊球員陳晨威（圖）在7局下守住外野飛球，奮力長傳不讓對手有追分機會。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日

世界12強棒球賽台灣隊台北時間22日在東京巨蛋對美國打擊爆發，終場以8比2搶下複賽首勝，且是成棒層級睽違21年再擊退美國，台灣球員賽後在場中慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日