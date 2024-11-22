12強台灣隊推王牌林昱珉先發抗日 對決早川隆久

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽複賽23日要2度上演「台日大戰」，台灣隊推出王牌左投林昱珉先發抗日，對上日本隊先發左投早川隆久，除了要報預賽的一箭之仇，也要爭取晉級冠軍戰的機會。

台灣隊在預賽B組時雖然以1比3不敵日本，不過仍與日本隊攜手闖進東京複賽，台灣隊在21日複賽首戰以0比2不敵委內瑞拉，但22日以8比2擊潰美國隊，目前台灣隊1勝1敗；另外，日本隊22日晚間以9比5擊退委內瑞拉，奪下2連勝。

台灣隊23日要再度與日本隊交手，推出王牌投手林昱珉掛帥先發，他在預賽時先發抗韓，主投4.2局僅被敲2支安打，投出3次三振，失掉2分，最後台灣也順利擊退韓國；林昱珉明天要再扛起重責、先發登板抗日。

日本隊則是派早川隆久先發，他是日職樂天金鷲隊王牌左投，擁有超過150公里火球。早川隆久在預賽時先發對上古巴，投5.1局被敲出4支安打，出現3次保送，飆出7次三振，失掉4分，不過最後日本隊仍險勝古巴。

對於23日的台日大戰，台灣隊總教練曾豪駒表示：「我們都知道日本投手控球、控制力還不錯，但就是享受過程，這是我們一直強調的，不用去想對方有多強，既然要挑戰他們，就放開做自己，希望可以跟他們打出精彩比賽。」（編輯：陳正健)1131122