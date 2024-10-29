林昱珉遭強襲球擊中一度有陰影 體認心理狀態更重要

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天向世界12強棒球賽台灣隊報到，今年賽季曾因被界外強襲球擊中骨折動刀，他坦言術後開始傳接球有點害怕，開心還可以站在場上，更體認到心理狀態的重要。

林昱珉今年球季有受邀大聯盟春訓，賽季維持不錯表現，但4月底比賽在休息區觀賽時，被界外強襲球擊中骨折動刀，休息約2個月、6月初才回到場上出賽。林昱珉季後也有被球隊安排參加亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League），今天向12強賽台灣隊報到。

林昱珉受訪表示，球擊中的部位在右臉頰附近，有造成下巴位移動刀。他坦言術後那週剛恢復傳接球訓練時，還會有點害怕，「回想起來，很開心現在還可以站在這邊這樣跟大家聊天。」

林昱珉表示，雖然約2個月才開始回到場上出賽，但其實真正完全休息不動的日子只有2天，開刀完休一天後就開始活動，一週後就傳接球、訓練。

林昱珉表示，這次算是人生第一個手術，但也是特別的經驗，學習到面對傷病時該怎麼調整心理狀態，尤其是在賽季很關鍵的時間點受傷，會影響整個規劃。身體的恢復是一部分，但最重要的還是要維持住心理狀態，持續努力，最大目標就是用最快的速度回到場上。（編輯：張雅淨）1131029