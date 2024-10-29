12強賽林昱珉直言大家都是王牌 笑稱這次無法欺敵

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉被視為此次世界12強賽台灣隊王牌，但他認為短期每個人都是王牌，要靠團隊凝聚力才能搶勝。至於想投哪場，他笑說，因為沒有中國隊，不能放煙霧彈欺敵。

世界12強棒球賽台灣代表隊在林昱珉今天報到後全員到齊，林昱珉被總教練曾豪駒點名，將是此次關鍵先發投手戰力，預計在11月2、3日與捷克交流賽，視狀況安排中繼登板。

林昱珉季後有先參加亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League），在台灣時間24日還有登板先發。他表示，在秋季聯盟出賽狀況不錯，因為參加的球員多，知道沒辦法投太長局數，反而更可以把所有精力放在責任局數，自己想要做的東西、球速都有發揮。

林昱珉成棒層級也有打過U23世界盃棒球賽、杭州亞運，但他表示，世界12強賽又是不同等級，是媲美世界棒球經典賽的一級國際賽事，又可以在台灣出賽，感覺差滿多的，張力也很大。

林昱珉回憶，應該從少棒國際賽過後，就沒有在台灣打過國際賽；在母隊響尾蛇隊大聯盟室內球場有投過球，但今天是第一次踏入台北大巨蛋，想像在4萬人滿場球迷面前投球，加油聲應該會很大，希望把緊張感轉換成動力，也喜歡這種比賽氛圍。

被問起有沒有感受到背負「王牌」的重量，林昱珉則表示，不認為自己是王牌，短期比賽沒有人是王牌，大家都是最好的選手，每個人都是王牌，打的不是個人、而是要靠團隊凝聚力拿下成績。

至於有沒有想要對上哪隊，林昱珉開玩笑說，因為沒有中國隊，不然就可以放煙霧彈欺敵說想對中國隊，每場比賽都很關鍵，不管投哪一場都希望有好表現。（編輯：張雅淨）1131029