世界12強台灣與捷克交流賽 陳柏清、江國豪扛先發

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）世界12強棒球賽台灣隊將於11月2、3日安排對外交流實戰，迎戰捷克隊，首戰由台鋼雄鷹陳柏清先發，第2戰先發投手為江國豪，總教練曾豪駒說，兩人有段時間沒實戰盼盡快進入比賽節奏。

備戰世界12強棒球賽，台灣隊昨天開始在台北大巨蛋展開第2階段集訓，與捷克交流賽將是首度對外實戰，曾豪駒表示，13名投手都會準備，先發投手預計是陳柏清和江國豪，兩人離前一次實戰時間比較久，希望他們可以透過比賽盡快找回節奏、投入比賽氛圍。

至於旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉，曾豪駒表示，在捷克交流賽也會登板，但哪一場登板、出賽時機要看身體狀況而定。

曾豪駒談起此次內野一、三壘替補人選，點名一開始設定的一、三壘人選是朱育賢和潘傑楷，三壘替補人選是岳東華和張政禹，一壘替補人選可以是潘傑楷，捕手林家正也是人選，同時透露當初的構想，由中線守位球員替補角落內野，會讓守備調度更靈活。

林家正今年賽季有因為鉤狀骨骨折手術休息，曾豪駒表示，林家正身體狀況沒問題，昨天練習觀察也是正常的。（編輯：張雅淨）1131029