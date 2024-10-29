12強賽古巴隊備戰 與中信兄弟、台壽霸龍打熱身賽

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（中央社記者謝靜雯台中29日電）世界12強棒球賽將於11月開打，分屬B組的古巴隊將提前來台備戰，於11月5日至7日安排與中職中信兄弟、業餘台中台壽霸龍成棒隊打3場自辦熱身賽。

世界12強棒球賽B組預賽11月13日將在台灣開打，中華民國棒球協會與台中市政府昨天召開記者會，宣布將邀請古巴隊打3場自辦熱身賽，預計11月5日與業餘台中台壽霸龍隊交手，11月6、7日與中職中信兄弟交手。

台中市副市長鄭照新在記者會上表示，感謝中華民國棒球協會的支持，此次賽事在台中舉行，只要參加台中購物節，成功登錄任一發票就能免費進場看世界級賽事，「就一起」參加台中購物節抽大獎。

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鄭照新表示，自辦熱身賽是一場以球會友的盛會，台中將以地主之姿迎接來自國際的強隊，為大家獻上精彩的賽事，結合了台中最盛大的城市活動台中購物節為主軸串聯賽事，要給到台中參與活動的民眾更豐富的抽獎品項，同時展現台中運動城凝聚力。

台中市運動局代理局長游志祥指出，古巴棒球代表隊有「紅色閃電」之稱，為世界棒球傳統強權。而台中地主隊職業隊中信兄弟曾於2021、2022年締造連霸佳績，今年奪下第10座總冠軍；業餘台壽霸龍成棒隊則是112年春季聯賽亞軍、2023年爆米花棒球聯盟季軍，熱身賽對戰隊伍實力堅強，賽事勢必精彩可期。（編輯：張雅淨）1131029