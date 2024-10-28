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高國輝當12強賽教練盼傳承經驗 笑稱還是會手癢

2024/10/28 17:50（10/28 18:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊退役球員高國輝（右3）首度以教練身分加入世界12強棒球賽台灣隊，被問起目前為止感受到最大的不同，高國輝笑說，球員打擊時，自己也會手癢想要上場玩。中央社記者謝靜雯攝 113年10月28日
中華職棒富邦悍將隊退役球員高國輝（右3）首度以教練身分加入世界12強棒球賽台灣隊，被問起目前為止感受到最大的不同，高國輝笑說，球員打擊時，自己也會手癢想要上場玩。中央社記者謝靜雯攝 113年10月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）富邦悍將隊退役球員高國輝首度以教練身分加入世界12強棒球賽台灣隊，高國輝盼傳承經驗幫助年輕選手，也透露有時還是會手癢想要上場玩，認為這批球員很整齊，感覺到躍躍欲試的企圖心。

悍將退役球星高國輝國際賽資歷豐富，生涯打過奧運、世界12強棒球賽、世界棒球經典賽，2023年季後結束球員生涯、轉任教練，此次為首度以教練身分加入代表隊，擔任世界12強棒球賽台灣隊打擊教練。

高國輝透露，大概9月中時接到徵詢電話，願意加入教練團，主要認為這會是不錯的經驗，可以用過往經驗幫助年輕選手是很棒的事情。

被問起目前為止感受到最大的不同，高國輝笑說，球員打擊時，自己也會手癢想要上場玩，但教練身分不一樣，要花很多時間觀察選手的狀況，可是有時候還是會跟教練團張建銘一起稍微上場打一下。

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台灣隊第1階段集訓在斗六棒球場，今天起在台北大巨蛋集訓，加入有打季後賽的球員。高國輝表示，陣中大部分有打季後賽的球員，球感都維持得不錯，沒打季後賽的球員，感覺起來跟投手球的節奏沒這麼好，也是在練習中需要特別注意的部分，但大家都是很棒的選手，不需要太多提醒。

高國輝表示，被選入代表隊的球員，都很想要為國家有好的表現、打出好成績。他認為這批球員滿整齊的，都有在比賽狀況內，有感受到他們躍躍欲試的企圖心，期待表現。（編輯：張雅淨）1131028

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