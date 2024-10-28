郭俊麟再與陳冠宇同拚國際賽 經典賽表現差喊話雪恥

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟遞補入世界12強棒球賽台灣隊，再與樂天桃猿隊投手陳冠宇一同奮戰。郭俊麟難忘2017年經典賽表現不好時陳冠宇安慰他，此次盼雪恥，一起為國家隊盡力。

世界12強棒球賽台灣隊3名球員因傷辭退，獅隊投手郭俊麟以及中信兄弟投手黃恩賜、野手曾頌恩遞補入代表隊。

郭俊麟和樂天桃猿隊投手陳冠宇成為此次投手群中經驗最豐富的球員，郭俊麟打過首屆世界12強賽、2017年經典賽，陳冠宇則是12強賽3屆元老，也是2017年、2023年經典賽班底。

郭俊麟笑說，能再跟陳冠宇一同在國家隊奮戰，感覺有點生疏，後來只剩陳冠宇孤獨奮戰，從大學時期一起打代表隊，到後來只能透過電視幫陳冠宇加油，今年又有機會一同披上台灣隊戰袍，希望可以再跟陳冠宇一起替國家隊盡一份力。

被問起兩人一起奮戰最難忘的片刻，郭俊麟表示，雖然自己2015年首屆世界12強賽表現比較好，但印象深刻是2017年經典賽，當時登板很努力投，但投不好被罵、真的很難過，陳冠宇有安慰他。

郭俊麟感嘆：「人生真的滿難的」，大家都忘了他2014、2015年國際賽的表現，只記得不好的部分。他也笑說，久違又披上代表隊戰袍，不知道能不能再度「骰到6」，只能盡力表現讓每一面「都是骰到6」。

郭俊麟透露，此次國家隊將穿上熟悉的75號球衣，從業餘時入選國家隊就一直穿75號，本屆12強賽也會延續。（編輯：張雅淨）1131028