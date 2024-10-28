林昱珉29日向12強台灣隊報到 與捷克交流賽全員準備

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）世界12強棒球賽台灣隊第2階段集訓今天展開，旅美投手林昱珉明天向球隊報到；總教練曾豪駒說，投手群的定位跟季賽落差不會太大，至於與捷克代表隊2場交流賽，投手全員準備。

世界12強棒球賽台灣隊第1階段在斗六棒球場集訓，今天開始移至台北大巨蛋集訓，今天味全龍隊野手李凱威請假，明天會全員報到，旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉也會加入集訓。

台灣隊因為球員傷勢有3名球員替換，總教練曾豪駒表示，其實不僅是台灣，各國都面臨差不多的狀況，整季拚戰，許多主力球員身上難免有傷勢和疲勞累積，這是沒辦法預防的，但各隊都有維持一定的能力和水準，就是好好打每場比賽。

台灣隊11月2日、3日將首度安排對外實戰交流賽，迎戰捷克代表隊，曾豪駒表示，交流賽會多帶統一7-ELEVEn獅隊捕手陳重羽預備。

被問起捷克交流賽投手安排，曾豪駒笑說，「準備13個投手」，會全員準備，但今天練習完後會再確認由誰先投，短期比賽會依據戰局狀況安排，沒辦法預測。至於此次選進的投手定位安排，曾豪駒表示，跟球員例行賽的定位不會有太大落差。（編輯：張雅淨）1131028