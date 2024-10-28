曾頌恩曾受國際賽激勵堅持打球 當12強國手夢想成真

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟野手曾頌恩遞補入世界12強棒球賽台灣隊、夢想成真，他透露國中一度不想打球，但國際賽激勵自己更努力，笑說以前是看著現在的教練團比賽，現在終於換自己上場。

中職中信兄弟隊野手曾頌恩在總冠軍賽好表現，獲得遞補入世界12強賽台灣隊機會，他透露接到通知的時間點在總冠軍賽第5戰前的休兵日，接到電話當下有點緊張也有點興奮，聽到管理轉述台灣隊總教練曾豪駒希望他進代表隊、替球隊貢獻，當然也很有意願。

曾頌恩表示，能披上國家隊戰袍是從小到大的夢想，此次12強賽教練團中有王建民、林岳平、張建銘、高國輝、高志綱等人，「從小到大看著我們的教練團在國際賽場上比賽，現在換自己上場。」感覺也很特別。

曾頌恩分享印象最深刻的國際賽，是2015年首屆世界棒球12強賽，看郭俊麟先發好投，還有林智勝砲轟古巴隊，認為國際賽會激勵很多在基層打球的小朋友。當時他是國中生，一度不想打球，但因為看國際賽受到激勵，讓他想要更努力，看能不能有機會拚進職棒。

曾頌恩對郭俊麟在首屆12強賽好表現印象深，此次成為隊友一同拚戰，他笑說，沒有跟郭俊麟說過這件事；這次打12強賽，期待跟日本隊對決，認為日本職棒程度很高，派出的投手群是國內頂尖，但年紀跟台灣球員沒有差很多，很想挑戰看看。（編輯：張雅淨）1131028