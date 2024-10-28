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黃恩賜曾當球僮見證郭俊麟好投 遞補入12強賽像夢

2024/10/28 14:28（10/28 15:00 更新）
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中信兄弟投手黃恩賜（圖）遞補入世界12強棒球賽台灣隊，他28日表示，入選成棒一級國際賽事是很難得的機會，感謝教練團給機會，直呼不可思議。中央社記者謝靜雯攝 113年10月28日
中信兄弟投手黃恩賜（圖）遞補入世界12強棒球賽台灣隊，他28日表示，入選成棒一級國際賽事是很難得的機會，感謝教練團給機會，直呼不可思議。中央社記者謝靜雯攝 113年10月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中信兄弟投手黃恩賜遞補入世界12強棒球賽台灣隊，直呼很不可思議，談起印象深刻的國際賽，透露首屆12強賽以球僮身分現場看郭俊麟先發，直呼「變化球太噁心，會起雞皮疙瘩。」

中信兄弟隊投手黃恩賜在中華職棒總冠軍賽前接獲通知，遞補入本屆世界12強棒球賽代表隊。台灣隊總教練曾豪駒表示，黃恩賜今年開季雖然沒有在一軍，但球季後半段一軍出賽表現很好，數據上有維持一定的水準，所以選擇讓他遞補進名單。

黃恩賜說，入選成棒一級國際賽事是很難得的機會，也感謝教練團給機會，回顧今年賽季，是比較後半段才上一軍出賽，最後可以參與總冠軍賽、幫助球隊奪冠，又獲得國家隊機會，「是很美好的過程，也是很好的經驗。」到現在仍覺得不可思議，更直呼：「這是夢嗎？」

黃恩賜對首屆世界12強棒球賽印象深刻，他當時是台體大的學生，在洲際棒球場當球僮，親眼見證郭俊麟在國際賽先發好投。黃恩賜直呼真的太強，變化球很噁心，「現場看到會有點毛毛的，起雞皮疙瘩的感覺。」

郭俊麟在2015年首屆世界12強棒球賽有兩場先發，對義大利先發7局失1分，飆出10次三振，對波多黎各先發8局失1分，飆出10次三振，郭俊麟也有遞補入本屆12強賽代表隊。（編輯：張雅淨）1131028

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