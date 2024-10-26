12強名單變動古林睿煬等3人因傷退出 曾頌恩郭俊麟黃恩賜遞補

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）世界12強棒球賽預賽B組即將於11月13日在台灣開打，不過中華職棒聯盟今天公告，古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝因為傷勢退出台灣隊，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽。

中職在7日已經公布世界12強賽台灣隊正式28人名單，不過統一獅隊的古林睿煬在中職總冠軍賽首戰時突然傷退，獅隊後援投手邱浩鈞也有疲勞狀況；另外，美職費城人隊的潘文輝在打秋季聯盟時也有傷勢。

中職今天表示，古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝等3名球員因疲勞傷勢影響，確認退出12強台灣隊，因此目前台灣隊的旅外球員僅剩美職響尾蛇隊的林昱珉、林家正，其他都是中職陣容。

經教練團討論並徵詢意願後，由統一獅隊郭俊麟、中信兄弟黃恩賜、中信兄弟曾頌恩遞補參賽。聯盟指出，3名球員預計於28日加入台灣隊在台北大巨蛋集訓行列，也祝福因傷退出的隊友們早日康復，期許日後有機會再一起並肩作戰。

世界12強棒球賽B組預賽將於11月13日在台灣登場，台灣隊的賽事都是在台北大巨蛋進行，分別與韓國、多明尼加、日本、澳洲、古巴隊交手。（編輯：李亨山）1131026

（中央社製圖）