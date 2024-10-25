2027年世界12強棒球賽 將擴增至16隊參賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界棒壘球總會（WBSC）昨天公布，2027年世界12強棒球賽將擴大規模，參賽球隊從12隊擴增至16隊，截至2025年底排名前12名球隊直接取得資格，第13至18名球隊須透過資格賽取得門票。

第3屆世界12強棒球賽今年將於11月陸續開打，台灣隊所屬的B組預賽13日開打，日本隊首戰在名古屋巨蛋迎戰澳洲隊，台灣隊則在台北大巨蛋迎戰韓國隊，複決賽將於日本東京巨蛋舉行；首屆12強賽冠軍為韓國，2019年第2屆冠軍為日本隊。

世界棒壘球總會昨晚發出新聞資訊，2027年世界12強棒球賽將擴增參賽隊伍至16隊，截至2025年底世界排名前12名球隊直接取得參賽資格，排名第13至18名球隊將打資格賽，爭取4個參加分組預賽的門票。

世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，增加世界12強賽參賽隊伍，提供的更多的機會，同時增加世界12強賽的品牌價值。（編輯：陳政偉）1131025