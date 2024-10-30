中職斥資逾百萬借大巨蛋 助台灣隊備戰世界12強賽

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽台灣隊從28日起在台北大巨蛋集訓，今天首度進行團隊實戰投打演練，為讓選手更熟悉大巨蛋，中華職棒特別多租借了11天，花費超過新台幣100萬元。

台灣隊第2階段全面集訓是從28日於大巨蛋開始，今天進行第3天，預計租借到11月7日。中華職棒表示，這次台灣隊集訓多租借了11天，1天場租約10萬元，評估過後認為成本可以承擔，也可以讓選手提早適應燈光、彈跳等。

對此台灣隊總教練曾豪駒今天表示，很感謝聯盟，讓這次訓練可以提早適應場地，尤其這幾天都在下雨。另外像是旅外球員林昱珉、林家正，以及中職樂天桃猿隊的球員們比較少有大巨蛋出賽經驗，曾豪駒說：「比較少在這邊比賽的球員，可以趁這時候趕快調整、適應，因為整個視覺上面不一樣。」

今天是台灣隊全隊到齊後首次團隊實戰投打練習，曾豪駒指出，讓大家熟悉比賽節奏，雖然過程中有好有壞，但不好的就盡快去修正，「選手也都了解自己狀況，教練團會輔助盡快調整到最好。」

實戰投打練習投手幾乎都有登板練投，曾豪駒指出，有特別讓後援投手在壘上有跑者時登板，演練在壘上有人時的壓制力。此外，雖然只是實戰投打練習，不過有進行分組對抗，曾豪駒說：「稍微有點競爭，打起來的專注度會比較集中，希望大家慢慢進入比賽感覺。」（編輯：龍柏安）1131030