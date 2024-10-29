12強賽台灣隊長陳傑憲霸氣喊話 蔡其昌送50萬加菜金

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）世界12強棒球賽台灣隊今天舉行開訓儀式，中職會長蔡其昌出席送上合計新台幣50萬元加菜金，盼提供最好後勤支援，讓球員無後顧之憂在場上打拚，隊長陳傑憲喊話：「打進東京。」

世界12強棒球賽台灣隊昨天在台北大巨蛋展開第2階段集訓，今天舉行開訓儀式。中職會長蔡其昌勉勵球員，希望大家具備信心，相信自己從小到大的努力付出一定可以做到，也希望大家展現拚勁，棒球比賽瞬息萬變，但希望選手能在場上拿出拚勁讓大家看到。

蔡其昌特別準備合計50萬元加菜金，發給球員、教練、後勤團隊，一人1份。今天出席開訓儀式的教育部政務次長張廖萬堅也送上20萬元加菜金，替台灣隊加油打氣。

此次世界12強賽台灣隊長、統一7-ELEVEn獅隊球員陳傑憲霸氣喊話，很榮幸可以穿上國家隊球衣，代表台灣打12強賽，大家會用百分百的力量、拚勁，為台灣爭取最高榮耀，打出好成績，力拚打入東京的複決賽。（編輯：張雅淨）1131029

世界12強棒球賽台灣隊29日在台北大巨蛋開訓，中職會長蔡其昌（前左）到場頒贈加菜金，由隊長陳傑憲（前右）代表接受。中央社記者趙世勳攝 113年10月29日