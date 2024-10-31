12強主題曲「就一起」出爐 蔡阿嘎台古大戰演出

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）世界12強棒球錦標賽B組預賽於11月13日至11月18日進行，中華棒協今天表示，這次12強賽以「就一起」作為賽事主題曲，蔡阿嘎將在11月18日台灣古巴大戰進行賽前演出。

12強預賽B組將由台灣隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊，爭取2名晉級資格。中華棒協今天發布新聞稿表示，2024年世界12強棒球錦標賽以「就一起」作為賽事主題曲，「就一起」前進東京巨蛋的超級循環賽。

棒協指出，歷屆國際賽事有許多膾炙人口的經典歌曲，例如2001年世界盃「再出發」、2013年世界棒球經典賽「因你而在」、2014年21U世界盃「我們的主場」、2015年世界12強棒球錦標賽「搖勒搖勒」、2019年世界12強棒球錦標賽「鬥陣」、2023年世界棒球經典賽「世界都看見」。

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這些歌曲在棒球國際賽中的每個時期，都留下一首餘音繞樑的歌曲，棒協指出，讓「就一起」在今年與球迷朋友一起創造美好回憶。

「就一起」與知名網紅蔡阿嘎合作，邀請到歌手鄧福如進行歌曲創作，歌詞以球迷朋友的留言作為參考發想，將台灣球迷對國家隊的熱愛與期待譜寫成一首熱血沸騰的主題曲。身為樂團「七月半」主唱的蔡阿嘎，將在11月18日台灣隊對戰古巴的賽事中，與七月半進行賽前演出。（編輯：李亨山）1131031