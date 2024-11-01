總統接見捷克國家棒球隊 讚去年經典賽逆轉擊敗中國

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天接見捷克國家棒球代表隊時談到，捷克在去年世界棒球經典賽逆轉擊敗中國，拿下隊史經典賽首勝，實在令人敬佩，該場球賽非常精彩，台灣球迷看了也非常高興。

世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊將進行自辦熱身賽，總統賴清德下午接見「捷克國家棒球代表隊」致詞時表示，世界12強棒球賽11月10日開打，其中B組預賽就在台灣舉行。他要感謝中華職棒大聯盟會長蔡其昌邀請捷克國家棒球代表隊，來台進行2場交流賽，不僅切磋球技，也增進台灣與捷克友好關係。

總統說，他身為資深棒球迷，很高興可以在總統府迎接捷克國家棒球代表隊，有很多球員都是「斜槓」身分，本身有其他正職工作，包括消防員、老師、醫師、財務分析師、房地產經紀人等。

他表示，大家憑藉對棒球的熱情，讓捷克棒球實力達到世界排名第15、歐洲前3名；甚至在去年世界棒球經典賽逆轉擊敗中國，拿下隊史經典賽首勝，實在令人敬佩，該場球賽非常精彩，台灣球迷看了也非常高興。

總統說，捷克是台灣在歐洲的重要民主盟友，3年前COVID-19期間，捷克慷慨捐贈台灣3萬劑疫苗，今年花蓮震災，捷克也捐贈15萬美元協助災後重建工作，他要代表台灣人民表達由衷謝忱。

總統提到，今年6月「捷克中心台北」成立，更代表台灣與捷克持續深化夥伴關係，相信未來在文化等各領域都會有更豐碩成果。

賴總統表示，今天是捷克國家棒球代表隊來到台灣的第二天，祝福大家旅程愉快、收穫滿滿，也祝福11月2、3日台捷交流賽有很好的表現、打出最精采的好球。（編輯：謝佳珍）1131101