台捷友好 交流賽雙方球員披對方國旗進場

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界12強棒球賽台灣隊今天在大巨蛋與捷克國家隊進行交流賽，賽前在雙方球員列隊時，捷克球員赫魯普特別身披台灣國旗上場，台灣隊長陳傑憲則是身披捷克國旗，展現台捷友好。

台灣隊為了備戰世界12強賽事，從10月28日開始第2階段全體集訓，今天、明天在台北大巨蛋與捷克國家隊打交流賽，首度迎來實戰，首戰台灣隊推出陳柏清先發對上捷克的先發投手帕迪薩克（Daniel Padysak）。

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今天在賽前列隊時，捷克隊先發第3棒赫魯普（Marek Chlup）身披台灣國旗，引起現場球迷掌聲；台灣隊長陳傑憲也披上捷克國旗，隨後依序播放捷克、台灣的國歌，在雙方切磋球技之前，展現2個國家之間的友好。

捷克隊在10月31日不受颱風影響順利抵台，昨天不但參觀台北101，還進總統府接受總統賴清德接見，賴總統也與曾三振大谷翔平的薩多里亞（Ondrej Satoria）談話合照。捷克隊球員在台北街頭玩得相當開心，總教練哈丁（Pavel Chadim）更直呼很愛台灣。（編輯：李亨山）1131102