捷克球員拍照連結台灣元素 奇切克分享借摩托車經過

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）捷克隊來台與世界12強棒球賽台灣隊打交流賽，陣中球員很融入台灣生活，在官方社群還分享球員坐在摩托車上拍照畫面；捷克投手奇切克分享借摩托車經過，笑說希望跟台灣在地元素連結。

備戰世界12強棒球賽，捷克隊受邀來台與台灣隊打2場交流賽，捷克球員也把握機會體驗台灣生活，在捷克隊官方IG（Instagram）上分享很多照片，引起最多討論的是投手奇切克（David Krecek）和野手摩根（Ben Morgan）一系列擺拍，包括公園溜滑梯、摩托車、手搖飲、因颱風倒下的樹、夾娃娃機都入鏡。

奇切克今天賽前受訪表示，球隊的宣推希望他們穿著球衣逛台北，也有拍一些照片。會想到要借摩托車，主要是看到台灣路上很多摩托車，希望照片中可以連結台灣在地元素，當時在路邊遇到一名女士，跟她說想借摩托車拍照，對方也很親切借給他們。

奇切克是第一次來台灣，稱讚台灣是很漂亮的國家，很開心有機會到處走走、享受食物，喜歡超商御飯糰，海苔包著飯好吃也很方便，也有吃拉麵和其他美食，雖然是很簡單的菜色但都很好吃。

捷克隊抵台剛好遇到颱風，奇切克表示，之前沒遇過颱風，飛機降落時有點晃動，隔天看到路上有倒落的樹木、砸落的東西也有嚇到。

奇切克昨天比賽還沒有機會上場，但他表示，第一次體驗這樣的觀眾氣氛，還有很大聲的音樂，也是第一次踏入台灣大巨蛋，希望今天比賽有機會可以上場。（編輯：張雅淨）1131103