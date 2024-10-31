捷克棒球國家隊抵台 參訪台北大巨蛋直呼驚豔

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊將進行自辦熱身賽，捷克國家隊今天沒因颱風受影響順利抵台，前往台北大巨蛋參訪，捷克球員們對於可以在室內打球感到相當開心與讚嘆。

由台灣隊、捷克隊交手的12強自辦熱身賽將在11月2日、3日開打，中職今天表示，目前2場自辦熱身賽都確定破萬人進場應援。

捷克國家隊今天早上順利抵達台灣，落地後前往台北大巨蛋參訪，捷克隊進到球場後表達對台北大巨蛋的讚嘆，更直接開始傳接球體驗球場的舒適，中職表示，期待本週交戰能為捷克隊帶來全新體驗。

不少捷克國家隊球員今天特別拿手套下場活動筋骨，對於場外颱風肆虐，還能在室內打球的感覺都十分開心。也有許多捷克球員詢問在網路上看到台灣啦啦隊帶動的「台式應援」是否會出現在台捷交流賽，對於台灣的一切都充滿好奇與新鮮感。

捷克國家隊共28名球員來台，其中有不少教練、球員「斜槓」，包括總教練哈丁（Pavel Chadim）是神經科醫生，投手羅奇（Lukas Hlouch）、內野手庫比薩（Jakub Kubica）在捷克最大電力傳輸公司CEZ 工作，外野手杜博維（Arnost Dubovy）則是高中體育和地理老師，身兼2份職業仍對棒球充滿熱忱。

捷克國家隊明天傍晚在台北大巨蛋練球，為週末的賽事暖身預備，提前適應場地及環境。台灣隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5時在台北大巨蛋展開自辦熱身賽，也可以透過緯來電視網、愛爾達體育台、CPBLTV，一起共賞台灣、捷克的跨國交流賽。（編輯：李亨山）1131031