本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
棒球12強賽
新聞專題
棒球12強賽1/109
首頁 / 運動

捷克棒球國家隊抵台 參訪台北大巨蛋直呼驚豔

2024/10/31 19:47（10/31 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊將進行自辦熱身賽，捷克球員31日順利抵台並到台北大巨蛋參訪，進行簡單的傳接球。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月31日
世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊將進行自辦熱身賽，捷克球員31日順利抵台並到台北大巨蛋參訪，進行簡單的傳接球。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北31日電）世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊將進行自辦熱身賽，捷克國家隊今天沒因颱風受影響順利抵台，前往台北大巨蛋參訪，捷克球員們對於可以在室內打球感到相當開心與讚嘆。

由台灣隊、捷克隊交手的12強自辦熱身賽將在11月2日、3日開打，中職今天表示，目前2場自辦熱身賽都確定破萬人進場應援。

捷克國家隊今天早上順利抵達台灣，落地後前往台北大巨蛋參訪，捷克隊進到球場後表達對台北大巨蛋的讚嘆，更直接開始傳接球體驗球場的舒適，中職表示，期待本週交戰能為捷克隊帶來全新體驗。

不少捷克國家隊球員今天特別拿手套下場活動筋骨，對於場外颱風肆虐，還能在室內打球的感覺都十分開心。也有許多捷克球員詢問在網路上看到台灣啦啦隊帶動的「台式應援」是否會出現在台捷交流賽，對於台灣的一切都充滿好奇與新鮮感。

捷克國家隊共28名球員來台，其中有不少教練、球員「斜槓」，包括總教練哈丁（Pavel Chadim）是神經科醫生，投手羅奇（Lukas Hlouch）、內野手庫比薩（Jakub Kubica）在捷克最大電力傳輸公司CEZ 工作，外野手杜博維（Arnost Dubovy）則是高中體育和地理老師，身兼2份職業仍對棒球充滿熱忱。

捷克國家隊明天傍晚在台北大巨蛋練球，為週末的賽事暖身預備，提前適應場地及環境。台灣隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5時在台北大巨蛋展開自辦熱身賽，也可以透過緯來電視網、愛爾達體育台、CPBLTV，一起共賞台灣、捷克的跨國交流賽。（編輯：李亨山）1131031

#台灣隊
#台北大巨蛋
棒球12強賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強台灣開路先鋒有3人選 第4棒吉力吉撈扛
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：