獅投手古林睿煬開始牛棚練投 餅總談狀態：難以啟齒

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅隊新生代本土王牌古林睿煬首戰傷退，總教練「餅總」林岳平談起古林睿煬狀況直言：「難以啟齒、不好說」，但也透露今天有牛棚練投，但狀況還需要評估。

中華職棒獅隊與中信兄弟爭冠，獅隊首戰派出本土投手古林睿煬先發，但投到4局傷退，背部肌肉緊繃，檢查後有肌肉有點小傷害，之後就沒有再登板。

林岳平今天賽前受訪表示，今天第5戰古林睿煬依然是列在不上場球員，賽前有在牛棚稍微練投一下，也有觀察古林睿煬的投球狀態，但直言：「目前很難說、不好說、難以啟齒。」

林岳平表示，今天投完之後正常調整，但看古林睿煬的牛棚過程，教練團還是會有點擔心，沒辦法真正說出他的狀態，所以今天還是不會讓他出賽。

古林睿煬今年季後挑戰賽1場先發出賽，投7局無責失分、奪下勝投，總冠軍賽第1戰先發，留下3局無失分、無關勝敗紀錄。（編輯：陳政偉）1131025