潘威倫赴火腿春訓見習收穫豐 盼助獅球員展現自信

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）「嘟嘟」潘威倫去年球季結束卸下球員身分、轉任中職統一7-ELEVEn獅隊二軍投手教練，並赴沖繩日職北海道日本火腿鬥士隊春訓見習收穫豐，盼所學協助獅隊發現優點、展現自信。

中職多項投手紀錄保持人「嘟嘟」潘威倫去年球季結束後卸下球員身分轉任教練，獅隊去年赴日職火腿隊洽談古林睿煬合約時建立交流，潘威倫成為首個赴火腿見習的獅隊教練。

潘威倫全程參與今年2月1日起火腿隊在沖繩進行的春訓，實際觀摩一、二軍訓練，並且勤做筆記，仔細寫下火腿隊每天的練習狀況、流程，以及期間的所見所聞。

獅隊今天發布新聞稿表示，潘威倫觀察火腿隊春訓，從訓練環境、科技輔助及人員編制等，都是新的收穫，日職環境高度競爭，球員在每一次的練習都不敢鬆懈，將每一個細節都做到位。而潘威倫參與二軍春訓行程，也觀察火腿隊對於新進球員的養成規劃，針對每名球員規劃不同的訓練課表。

潘威倫表示，這次見習是很難得的經驗，剛從選手轉換身分成為教練，有機會能去觀摩，能夠更快了解不同角色該學習的事，對他在各層面和心態上都能帶來很大的幫助。

潘威倫將這趟見習經驗帶回台灣，也勉勵獅隊球員珍惜每天訓練、確實投入，日後在場上才能夠很有自信地展現出平時練習的成果。潘威倫也期許自己未來能夠協助獅隊球員們更了解各自優點，在往後的練習中持續強化自己、展現自信。

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獅隊總教練林岳平也提到，退役球員剛接任教練，有時候容易找不到方向，不確定能不能在教練這個位置上做出對的決定，利用這樣的機會，讓潘威倫接觸一些不同的棒球文化，啟發對棒球不一樣的觀點。

3月初火腿隊來台交流賽與獅隊交手，潘威倫身披火腿隊球衣擔任一日客座教練，形成有趣的畫面。林岳平認為，讓潘威倫用日本選手的觀點看中職的比賽，應該會有許多收穫，也希望潘威倫可以得到很多棒球的啟發，相信他未來會是一名很好的教練。（編輯：張雅淨）1140317