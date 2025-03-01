新庄剛志拜託餅總 陳傑憲第5局代跑引歡呼

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職統一獅今天在台北大巨蛋與日職火腿隊打交流賽，手腕有傷的陳傑憲在第5局代跑全場歡呼，火腿教頭新庄剛志透露，其實是他拜託獅隊教頭林岳平希望陳傑憲可以上場。

世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）「台灣隊長」陳傑憲征戰完國家隊之後，已經回到母隊統一獅。今天獅隊與火腿隊打交流賽，陳傑憲因為手腕傷勢本來沒有辦法比賽，不過陳傑憲仍在第5局代跑上場，引起全場球迷歡呼。

賽後火腿隊總教練新庄剛志直呼「24號（陳傑憲）的人氣讓我很驚訝！」本來陳傑憲有在這次交流賽的先發名單上，不過因為傷勢開賽就換成蘇智傑替補。

新庄剛志透露，賽前有去統一獅那邊與總教練林岳平（餅總）溝通，「我跟林岳平總教練拜託，代跑也好希望陳傑憲可以上場一次，很多日本球迷遠道而來希望看到陳傑憲，也感謝林岳平總教練遵守約定讓他上場。」

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獅隊總教練林岳平賽後表示，陳傑憲因為手腕關係打擊、守備比較沒辦法出賽，「但這種場合希望他不要缺席，所以在落後的情況下讓他上來代跑，看能不能幫助球隊跑回分數，不過最後也是落空。」

獅隊今天以0比3不敵火腿隊，談到球隊表現，林岳平指出，今天比賽過程中球隊表現相當好，在前半段有攻勢但很可惜沒有適時一擊，「全場下來投手相當優異，只是2顆失投球造成長打、失分，雙方表現都相當好。」（編輯：李亨山）1140301