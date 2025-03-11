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古林睿煬熱身賽初登板獲好評 新庄剛志透露定位考量

2025/3/11 17:51（3/11 18:43 更新）
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旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬（圖）11日熱身賽初登板，中繼投1局無失分、最速153公里，總教練新庄剛志給好評價。（中央社檔案照片）
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬（圖）11日熱身賽初登板，中繼投1局無失分、最速153公里，總教練新庄剛志給好評價。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天熱身賽初登板，中繼投1局無失分、最速153公里，總教練新庄剛志給好評價，並透露對古林睿煬的定位，從中繼開始適應日職吸取經驗也是考量。

古林睿煬旅日生涯首年，今天首度在日職熱身賽登板，對千葉羅德海洋隊用11球中繼投1局，沒被敲出安打、無四壞保送、無失分，最快球速153公里，火腿終場以5比4搶勝。

根據日媒報導，古林睿煬賽後表示，登板投球剛開始有點緊張，投出第1球後就冷靜下來，自評身體調整狀況不錯，也有自信球速能再往上拉。古林睿煬生涯最快球速為157公里。

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火腿隊總教練新庄剛志也給古林睿煬初登板好評，新庄剛志表示，雖然是首度在熱身賽登板，但看到古林睿煬享受投球的表現很開心、是好的開始，也預告下次登板預計會讓古林睿煬投2局。

古林睿煬過去效力中職期間是先發定位，新庄剛志透露對古林睿煬的出賽規劃，提到要看陣中先發投手輪值狀況而定，但讓古林睿煬從中繼開始吸取經驗、適應日職也是不錯的方向。（編輯：張雅淨）1140311

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