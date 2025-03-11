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古林睿煬日職熱身賽初登板 1局無失分最速153公里

2025/3/11 14:21（3/11 14:48 更新）
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旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬（圖）11日在熱身賽初登板，對羅德中繼投1局，讓對方打者3上3下，最快球速153公里、無失分。（中央社檔案照片）
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬（圖）11日在熱身賽初登板，對羅德中繼投1局，讓對方打者3上3下，最快球速153公里、無失分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）24歲投手古林睿煬展開旅日生涯加盟日職火腿隊，今天在熱身賽初登板，對羅德隊中繼投1局，讓對方打者3上3下，最快球速153公里、無失分。

日本職棒熱身賽北海道日本火腿鬥士隊今天與千葉羅德海洋隊交手，兩隊前5局打完火腿4比2領先，6局上火腿靠著四壞保送，2人出局後田宮裕涼二壘打再添1分保險分。

古林睿煬6局下接手中繼登板，讓中村獎吾敲出投手方向平飛球出局，接著讓岡大海敲出一壘界外飛球出局，再讓上田希由翔敲出二壘方向滾地球出局，完成設定投球任務。

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古林睿煬去年底確定加盟火腿隊，表現備受期待，但今年春訓時右側腹肌有不適狀況，火腿3月初來台交流賽時古林睿煬也沒有出賽，3月6日有實戰投打練習（Live BP）出賽狀況不錯，今天是首度熱身賽登板。

古林睿煬今天總計用11球投1局，沒被敲出安打、無四壞保送、無失分，最快球速153公里，6局結束火腿5比2領先。（編輯：張雅淨）1140311

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