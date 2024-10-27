本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義連續地震最大規模4.9震度4級 發布國家級警報
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

李凱威年度獎項連霸是肯定 自曝國家隊集訓首日心境

2024/10/27 15:15（10/27 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒年度獎項金手套二壘手競爭激烈，由味全龍野手李凱威（圖）勝出，完成金手套3連霸、最佳9人連霸的他表示，回顧整季表現每個守備機會都要更專注，獲獎是肯定，盼維持不退步。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月27日
中華職棒年度獎項金手套二壘手競爭激烈，由味全龍野手李凱威（圖）勝出，完成金手套3連霸、最佳9人連霸的他表示，回顧整季表現每個守備機會都要更專注，獲獎是肯定，盼維持不退步。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職金手套二壘獎項競爭激烈由味全龍隊李凱威勝出，他表示，回顧整季表現每個守備機會都要更專注，獲獎是肯定盼維持不退步；首度入選世界12強賽代表隊，自曝一開始參加集訓「有點慌」。

中職年度獎項金手套二壘手競爭激烈，龍隊野手李凱威以168分險勝中信兄弟岳東華的163分，李凱威也以205分高分奪下最佳9人二壘手獎項，完成金手套3連霸、最佳9人連霸。

李凱威表示，知道金手套競爭差距很小，球季結束後再回頭看，場上1個失誤，不僅會影響球隊勝負，對獎項的競爭也有影響，每次守備機會都要更專注、把握機會處理，也稱讚岳東華場上常有美技守備、運動能力好。

李凱威首度披上國家隊戰袍、入選年底世界12強棒球賽代表隊，他分享首日集訓心境，自曝「第一天還滿慌的」，在母隊有習慣的熱身活動和步驟，但到國家隊一開始沒有掌握練球節奏，後來才慢慢習慣。

李凱威表示，接到入選代表隊通知後很開心，有達成設定的目標，但也知道隨之而來的壓力，希望做好準備、盡最大努力幫助國家隊。（編輯：張雅淨）1131027

李凱威
中職天母保留比賽 李凱威3安猛打賞龍隊奪勝李凱威升格當爸 味全4小龍「新手奶爸團」到齊
岳東華
平野惠一直言2次失誤不應該 聽牌後會全力以赴岳政華總冠軍賽3安2打點 談岳東華關鍵守備：很放心
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
龍隊主場觀眾成長平均破8千 新球季盼增大巨蛋場次
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：