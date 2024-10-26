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12強台灣隊28日開訓 野手最年長朱育賢感觸深

2024/10/26 17:37（10/26 17:51 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊28日將在台北大巨蛋開訓，樂天桃猿隊朱育賢（圖）為這次球隊中最年長野手，他26日受訪時表示，「我們會拿出最努力、最真誠的一面」。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月26日
世界12強棒球賽台灣隊28日將在台北大巨蛋開訓，樂天桃猿隊朱育賢（圖）為這次球隊中最年長野手，他26日受訪時表示，「我們會拿出最努力、最真誠的一面」。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年10月26日
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（中央社記者楊啟芳桃園26日電）世界12強棒球賽台灣隊將於28日在台北大巨蛋開訓，樂天桃猿總共有7人入選，其中野手最資深的朱育賢今天直呼感觸深，雖然外界不看好這次台灣隊，「但會拿出最努力的一面。」

12強台灣隊部分球員已經在上星期於斗六棒球場展開集訓，中職總冠軍賽昨天落幕之後，台灣隊將於28日在台北大巨蛋開始全面集訓，並將於11月2日、3日與捷克國家隊在台北大巨蛋進行自辦交流賽，提早適應國際賽強度。

這次樂天桃猿隊有多達7名球員入選12強，為中職各隊最多，包括投手黃子鵬、王志煊、陳冠宇、莊昕諺，以及野手林立、朱育賢、陳晨威，今天桃猿隊在桃園棒球場舉辦球迷感謝祭，12強國手們都有特別出席。

32歲的朱育賢已經成為野手最年長，他今天笑說：「感觸很深，以前還是年輕球員，現在是野手最資深的，要傳承給後輩。」朱育賢也提到，雖然外界不看好這次12強台灣隊，「但我們會拿出最努力、最真誠的一面，而且今年又是在大巨蛋，那個氣氛、畫面已經在腦海中。」

而今年入圍中職最佳進步獎的桃猿投手莊昕諺，也被投手老大哥陳冠宇點名，拆彈能力、投球心理層面都很好。莊昕諺今天也表示，自己在投季後挑戰賽時就很喜歡緊張的氛圍，「很期待12強開打的時候，而且又是在台灣打。」（編輯：陳政偉）1131026

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