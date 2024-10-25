曾頌恩首度打台灣大賽就獲MVP 感謝教頭平野「教我打棒球」[影]
2024/10/25 23:39（10/26 07:41 更新）
（中央社記者謝靜雯台中25日電）中職中信兄弟野手曾頌恩首度總冠軍賽表現亮眼，打擊率高達5成24，獲選系列賽MVP，他感性感謝總教練平野惠一：「謝謝你教我打棒球」，自評表現超乎預期、應該有超過90分。
24歲的外野手曾頌恩首度打總冠軍賽就有亮眼表現，系列賽首戰就開轟，第3戰敲出個人第2轟，今天比賽單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點、為勝利打點。
曾頌恩系列賽總計5場比賽、場場有安打，共21打數敲出11支安打，包括2發全壘打，貢獻7分打點，賽會打擊率高達5成24，兄弟系列賽4勝1敗奪下隊史第10冠。
曾頌恩回憶總冠軍賽首戰，雖然有開轟，但開賽第一局就就有一些狀況球隊處於落後，「我走下場都在冒汗，想說我人生第一次總冠軍賽的第一局怎麼這麼漫長」，但隨著球隊開始追分，情緒有平緩下來。
曾頌恩表示，總冠軍賽前預估表現可能60分合格，希望不要出差錯、穩紮穩打，不要拖累球隊就好，但打完系列賽感覺應該有超過90分，最難忘的片刻，是第3戰後援投手呂彥青面對陳鏞基打席製造雙殺，那是很棒的分水嶺。
曾頌恩透露，奪下系列賽MVP，平野惠一有跟他說恭喜，要他繼續努力、替球隊貢獻，「我也要謝謝他教我打棒球。」
曾頌恩表示，平野惠一平時會特別盯著他，不讓他有鬆懈的機會，「有時候他假裝在看打擊，其實是在看我守備，太早下場他就會帶著翻譯來罵我。」
曾頌恩今年球季有表現，總冠軍賽也打出成績，被問起是否會想著透過總冠軍賽好表現，讓世界12強棒球賽選訓看到，他表示，總冠軍賽進行中沒有想這麼多，後面就看聯盟和教練團的評估。（編輯：陳正健）1131025
影片來源：CPBL 中華職棒
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