林佳緯獲台灣大賽敗隊優秀球員 有不甘也有收穫「謝謝自己努力」[影]

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中職統一7-ELEVEn獅隊19歲野手林佳緯首度打總冠軍賽有好表現，賽會打擊率3成91，獲選敗隊優秀球員，林佳緯有不甘心也有收穫，也謝謝自己的努力，希望維持好手感，明年笑到最後。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊是上半季冠軍，但下半季球隊遇到低潮期，沒能拚到年度戰績第一，僅能先與樂天桃猿隊打季後挑戰賽，季後挑戰賽3勝1敗搶勝晉級總冠軍賽，但與中信兄弟爭冠以1勝4敗無緣冠軍。

19歲野手林佳緯季後賽初體驗雖然也有失誤，但表現漸入佳境，總冠軍賽5場出賽，總計23打數敲出9支安打，打擊率3成91，獲選敗隊優秀球員。

對於這個獎項，林佳緯一開始疑惑表示，不知道輸了也有獎，但要開心也不對，輸球之後大家都很不甘心，開季球隊打得蠻順的，但後半段有點低潮，打總冠軍賽氣勢很重要，兄弟掌握度高就有更高的贏球機會。

首度總冠軍賽，林佳緯也有收穫，不要因為一次錯誤，影響到後面的表現，學長都會鼓勵，每天都是新的開始，這也是他這次學到最多的地方。

林佳緯表示，輸球得到這個獎項，也謝謝自己那麼努力在場上拚，有一個好的結果，很不甘心沒能達到最後的目標，希望明年可以拿到冠軍、笑到最後。（編輯：徐睿承）1131026

影片來源：CPBL 中華職棒